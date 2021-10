Stiri pe aceeasi tema

- Electricianul sef de la filmarile pentru western-ul ”Rust” a facut cateva dezvaluiri dureroase despre conditiile de lucru si a publicat ultima fotografie cu directoarea de imagine Halyna Hutchins, inainte de a fi ucisa accidental de Alec Baldwin la repetitii.

- La trei zile dupa ce actorul Alex Baldwin a impuscat-o mortal pe directoarea de imagine Halyna Hutchins pe platoul de filmare al westernului „Rust” din Statele Unite, se intensifica apelurile la Hollywood pentru interzicerea folosirii armelor de foc la filmari, scrie AFP.

- Alec Baldwin iși „anuleaza alte proiecte” in urma tragediei de pe platoul de filmare al westernului Rust, cand a impușcat-o mortal cu o arma de recuzita pe directoarea de imagine Halyna Hutchins și l-a ranit pe regizorul Joel Souza, potrivit Yahoo Financ e . Baldwin, in varsta de 63 de ani, are nevoie…

- Regizorul Joel Souza spune ca este „devastat de pierderea prietenei și colegei sale” Halyna Hutchins, in prima sa declarație dupa incidentul de pe platoul de fimare al filmului Rust, in care a fost ranit cu un pistol de recuzita manuit de actorul Alec Baldwin. Hutchins, directoare de imagine a filmului,…

- Alec Baldwin a trait una dintre cele mai terifiante clipe din viața lui pana in prezent. Actorul a impușcat doi colegi din echipa de producție cu care lucra la noul film. Halyna Hutchins a murit, iar soțul ei a avut o prima reacție.

- Surse din ancheta au dezvaluit motivul pentru care Alec Baldwin a crezut ca este in afara oricarui pericol sa traga cu arma spre Halyna Hutchins, directoarea de imagine care a murit pe platourile de filmare ale productiei „Rust”. Asistentul regizorului a strigat „pistol rece” inainte de a-i inmana actorului…

- Halyna Hutchins s-a stins pe platourile de filmare ale producției ”Rust” dupa ce arma de recuzita, ținuta de Alec Baldwin, s-a descarcat și a ranit-o mortal. Alaturi de ea, regizorul Joel Souza, a suferit rani și se afla sub supravegherea medicilor. Iata cine a fost directorul de imagine Halyna Hutchins.

- Actorul și producatorul Alec Baldwin a ucis-o accidental pe Halyna Hutchins, director de imagine al filmului Rust, dupa ce a tras cu o arma de recuzita in timpul filmarilor care se desfașurau in Santa Fe, New Mexico. In urma incidentului, Joel Souza, regizorul filmului, a fost ranit, conform smartradio.ro.…