Nicolae Ciuca are o noua preocupare, ca parlamentar: este inițiatorul unei legi prin care sporturilor electronice sa fie recunoscute ca sporturi in Legea educatiei fizice si sportului. Asta, in condițiile in care medicii trag un semnal de alarma ca tinerii și copiii sunt tot mai grași, iar profesorii de sport se plang ca elevii vin tot mai mulți cu scutiri medicale pentru a nu face sport.

