Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Raliului Iasiului a decis oprirea tuturor probelor aflate in desfasurare si anularea etapei, dupa ce pilotul Adrian Raspopa si-a pierdut viata in urma unui accident grav survenit la a doua proba speciala, la Hadambu. "Transportat cu elicopterul la Spitalul Sf Spiridon din Iasi,…

- Din pacate dupa mai multe ore de resuscitari, pilotul Adrian Raspopa accidentat grav astazi la Raliul Iașului a murit la spital. Barbatul se afla in mașina sa de curse, moment in care vehiculul a ieșit in decor in timpul concursului.

- Accident teribil la Raliul Iașului! In timpul concursului, echipajul format din Adrian Raspopa și Cosmin Diacu (Skoda Fabia R5) a avut o ieșire violenta in decor pe PS2 Hadambu. Din nefericire, cunoscutul pilot Adrian Raspopa este acum in coma. Toți apropiații, prietenii, dar și admiratorii lui se roaga…

- Proba speciala a Raliului Iasului a fost intrerupta dupa ce o masina la volanul careia se afla pilotul Adrian Raspopa a fost implicata intr-un accident rutier in timpul circuitului din zona Hadambu. Pilotul a intrat in coma. Medicii se lupta sa-i salveze viața.

- Deși a fost aspru criticata de internauți, dupa ce au aparut mai multe imagini cu ea in ipostaze intime, Raluca Dragoi a demonstrat ca nici nu baga de seama gurile rele și ca iși vede de treaba, indiferent de comentariile lor. Ei bine, a tot continuat sa se afișeze cu noul ei iubit, dar ultima fotografie…

- O fotografie postata pe Facebook starnește controverse, in ultimele ore, in randurile utilizatorilor acestei rețele sociale. In aceasta fotografie apare președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, facand cumparaturi intr-o piața alimentara. Unul dintre site-urile care a postat aceasta imagine pe Facebook…

- In filmuletul postat pe contul femii de Facebook se vede ca femeie este in pat alaturi de celalalt copil al ei, asculta manele cu volumul ridicat si fumeaza. Acuzatii grave ii sunt aduse mamei celor doi copii gemeni din Ploiesti care au murit ieri seara dupa ce au cazut in gol de la etajul 10 al blocului…

- O mașina de curse a luat foc sambata pe un circuit din Romania, in timpul unei competiții oficiale. Pilotul a reușit sa iasa din ea la timp și a scapat nevatamat, relateaza organizatorii pe pagina de Facebook a Transilvania Motor Ring.In timpul unei curse din cadrul Romanian Endurance Series, cursa…