Ultima fotografie cu DJ-ul Avicii, Tim Bergling

- Dj-ul și producatorul Tim Bergling, cunoscut sub numele Avicii, a murit vineri dupa amiaza in Oman, a anunțat impresarul starului. DJ-ul avea 28 de ani. “Cu profund regret anunțam pierderea lui Tim Bergling, cunoscut sub numele de Avicii. A fost gasit mort in Muscat, Oman vineri dupa-amiaza, 20 aprilie.…

- Sergio Ramos, capitanul lui Real Madrid, a devenit tata pentru a treia oara. Fotbalistul și iubita lui, Pilar Rubio, aveau doi baieței și iata ca a venit și al treilea. Sergio și Marco, ceilalți doi copii ai cuplului, vor implini anul acesta 4, respectiv trei ani. Intr-o postare pe Instagram, Sergio…