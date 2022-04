Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a anuntat, luni dupa-amiaza, ca a avut o discutie „foarte directa” si „dura”, la Moscova, cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, cerandu-i oprirea razboiului din Ucraina. „Discutia a fost foarte directa, deschisa si dura, nu a fost o vizita de prietenie. Am evocat…

- Ministerul de Externe al Rusiei a transmis in a 14-a zi de razboi ca Moscova iși va atinge obiectivul de a asigura statutul de neutralitate al Ucrainei, dar ca ar prefera sa o faca prin intermediul discutiilor, informeaza Reuters . Rusia spera sa realizeze progrese mai semnificative in cursul viitoarei…

- Razboiul din Ucraina a adus numeroase sanctiuni Rusiei, iar cetatenii sunt din ce in ce mai nemultumiti. Cel putin 1.000 de persoane care au participat in aproximativ 30 de orase din Rusia la proteste fata de interventia militara a rusilor in Ucraina au fost arestate duminica, a anuntat News.ro, care…

- In ciuda bombardamentelor care continua in Kiev, președintele Ucrainei nu este dispus sa cedeze in niciun moment. Acesta a transmis un mesaj de ultima ora. Volodimir Zelenski a reiterat determinarea ucrainenilor de a-si apara tara si pamantul ”Vom continua sa luptam. Ne vom apara tara. Ne vom revendica…

- Intr-un moment ”in care lumea se confrunta deja cu un nivel fara precedent de foamete, este deosebit de tragic sa vedem foamea aparand (intr-o tara) care a fost de multa vreme granarul Europei”, a declarat directorul PAM, David Beasley, relateaza AFP, citat de Agerpres.„Gloantele si bombele din Ucraina…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat miercuri ca Moscova ramane decisa sa obtina demilitarizarea Ucrainei si ca ar trebui sa existe o lista precisa cu arme care sa nu poata fi desfasurate niciodata pe teritoriul ucrainean, transmite Reuters.„Trebuie identificate tipuri specifice de arme…

- Președintele reales al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, spune ca responsabilitatea pentru tensiunile de la granița Ucrainei apartine Rusiei și i-a cerut lui Vladimir Putin sa „ridice lațul de la gitul Ucrainei. Declarațiile vin in contextul in care noul cancelar german Olaf Scholz se pregateste sa…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat vineri ca, „daca depinde de Rusia, nu va fi razboi” cu Ucraina, intr-un interviu acordat presei locale si transmis in direct, relateaza EFE. In același timp, acesta ataca NATO cand spune ca raspunsurile SUA sunt mai puțin lipsite de confuzie in legatura…