Ultima fotografie a pictorului Nicolae Grigorescu, adjudecata la 1.000 de euro Ultima fotografie a pictorului Nicolae Grigorescu, realizata in 1906, a fost adjudecata marti seara, 24 noiembrie, la o licitatie organizata online de Artmark, la pretul de 1.000 de euro.



Potrivit Artmark, fotografia probabil a fost realizata la Campina, in casa pictorului, acolo unde s-a retras in ultimii sai ani de viata si unde s-a dedicat preponderent subiectelor rustice - portrete de taranci, care cu boi si numeroase peisaje cu specific romanesc. Nicolae Grigorescu a fost surprins in fotografia de colectie, la varsta de 68 de ani, din profil, asezat intr-un fotoliu vintage, din… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

