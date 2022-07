Ultima fiță pe litoral: Şampanie adusă cu excavatorul/ Un loc de cearșaf lângă mal la prețul de 200 de lei Cluburile de fițe au gasit noi metode inedite pentru servirea șampaniei. Astfel, roaba cu care le era adusa clienților la mese anul trecut a fost inlocuita cu excavatorul si lopata. Un santier aflat intre doua cluburi de lux din Mamaia a fost transformat in loc de petrecere. Iar lopata, canciocul, roaba sau excavatorul au fost […] The post Ultima fița pe litoral: Sampanie adusa cu excavatorul/ Un loc de cearșaf langa mal la prețul de 200 de lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

