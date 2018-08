Stiri pe aceeasi tema

- Actorul etiopian Fekadu Teklemariam a murit la varsta de 62 de ani. Familia și prietenii sunt in stare de șoc. Avea o cariera de aproximativ 42 de ani in lumea filmului si a jucat in piese de teatru, cum ar fi Othello, Hamlet, Oedipus king, Eve of the wedding. Fekadu Teklemariam va inmormantat la…

- Confruntarea supratarifelor vamale dintre cele mai mari trei puteri economice ale lumii (SUA, China și UE) are ratiuni mai profunde decat protectionismul imediat și tintesc renegocierea conditiilor globalizarii. Adevarata miza este indicata de realitatea unui alt tip de deficit decat cel comercial.…

- India a depasi Franta si a devenit a sasea cea mai mare economie a lumii, arata ultimele date oferite de Banca Mondiala, transmite Bloomberg. Natiunea din sudul Asiei este o economie de 2.597 mld. dolari, cu putin mai mare decat Franta cu un PIB de 2.582 mld. dolari. India va deveni a patra…

- O britanica in varsta de 55 de an și-a vandut toata averea, inclusiv bijuteriile moștenite, dupa de doctorii i-au spus ca este pe moarte. Femeia a vrut sa iși organizeze inmormantarea, fara sa-i ingreuneze pe copiii ei cu aceasta povara. Dupa o luna, ea a aflat insa ca doctorul care i-a dat vestea șocanta…

- Miliardarul Elon Musk va concedia 9% din angajatii Tesla, pe fondul sporirii presiunilor din partea investitorilor pentru a deveni profitabila si a-si reduce costurile, transmit DPA, Reuters si Bloomberg.

- Cu suprataxe pe importurile de otel si aluminiu, presedintele american Donald Trump a declarat razboi Europei. Trump vrea sa izoleze economic si financiar Iranul, o piata cu 80 de milioane de consumatori. SUA, dar si alte tari occidentale, vor sa potoleasca prin sanctiuni ambitiile Rusiei de a-si…

- Doliu in muzica romaneasca! Astazi, pe patul spitalului, s-a stins din viața, la doar 61 de ani, Roxana Popescu una dintre cele mai mari textiere și soliste pe care le-a avut muzica ușoara. Artista a lasat patrimoniului muzical geniale texte de melodii ca ”De-ar fi sa vii”, ”Iarta-ma” (Mihaela Runceanu),…

- Pe masura ce noul director general, Christian Sewing, restructureaza banca de investitii, Deutsche Bank este pe cale sa se retraga la nivel gobal din investitiile in actiuni, spun surse familiare situatiei, citate de Bloomberg. Cel mai mare creditor din Germania, despre care este de asteptat…