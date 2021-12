Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale a precizat, vineri, ca aplicatia utilizata de Administratia Fondului pentru Mediu in cadrul programului "Rabla pentru electrocasnice" nu a fost dezvoltata de institutie, ea fiind creata de o companie privata. "Aplicatia utilizata de catre Administratia…

- Vineri, 26 noiembrie, a inceput prima etapa de selectare a voucherelor pentru Programul Rabla pentru Electrocasnice, iar bugetul acesteia a fost epuizat aproape instant. In doar 5 minute, au fost emise 35.000 de vouchere, a anunțat, intr-o postare pe Facebook, Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).…

- Administratia Fondului pentru Mediu anunța ca prima etapa de selectare a voucherelor din aplicatia informatica dedicata Programului ”Rabla pentru Electrocasnice” incepe vineri, la ora 10:00. Bugetul alocat acestei etape este de 14 milioane lei, iar persoanele fizice interesate vor putea sa intre in…

- Prima etapa de selectare a voucherelor din aplicatia informatica dedicata Programului ''Rabla pentru Electrocasnice'' incepe vineri, la ora 10:00, anunta Administratia Fondului pentru Mediu, pe pagina sa de Facebook.

- Prima etapa de selectare a voucherelor din aplicatia informatica dedicata Programului ‘Rabla pentru Electrocasnice’ incepe vineri, la ora 10:00, anunta Administratia Fondului pentru Mediu, pe pagina sa de Facebook. Bugetul alocat acestei etape este de 14 milioane lei, iar de vineri dimineata persoanele…

- Prima etapa de selectare a voucherelor din aplicatia informatica dedicata Programului ”Rabla pentru Electrocasnice” incepe vineri, la ora 10.00, anunta Administratia Fondului pentru Mediu, pe pagina sa de Facebook. Bugetul alocat acestei etape este de 14 milioane lei, iar de vineri dimineata persoanele…

- Rabla pentru electrocasnice: prima etapa de selectare vouchere in aplicația informatica, pentru mașini de spalat și frigidere Prima etapa de selectare a voucherelor din aplicatia informatica dedicata Programului ”Rabla pentru Electrocasnice” incepe vineri, la ora 10:00, anunta Administratia Fondului…

- Rabla pentru electrocasnice 2021 continua și in decembrie, a anunțat joi ministrul Mediului Tanczos Barna. Inscrierile incep in ultima saptamana din noiembrie. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat ca in luna decembrie va fi lansata o noua sesiune a programului Rabla pentru electrocasnice, din…