- Liga 3 MECIURI TARI… Cele doua echipe de fotbal reprezentante ale judetului Vaslui in Liga 3, Sporting Juniorul Vaslui si Husana Husi, au parte de meciuri dificile in etapa a 8-a. Vasluiul infrunta liderul din Seria 1 a Ligii 3, Stiinta Miroslava, in timp ce Husana da piept cu Bucovina Radauti. Miroslava…

- Husana Husi – Bucovina Radauti, sambata, 15.00 SPERANTE… Husana Husi va primi, maine, pe stadionul „Municipal” din Husi, vizita echipei Bucovina Radauti, intr-o disputa contand pentru etapa a 8-a a Ligii 3, Seria 1. Trupa lui Florin Croitoru trece printr-o perioada mai putin fasta, marcata de cele trei…

- Liga 3 ISI JOACA SANSA… Etapa a saptea a Ligii 3, Seria 1, se va disputa maine, de la ora 15.00, Husana Husi urmand sa joace pe terenul Ceahlaului, in timp ce Sporting Juniorul Vaslui merge la Suceava, pentru confruntarea cu Foresta. Ambele formatii pastreaza sanse reale in lupta pentru primele doua…

- PROBLEME… Ghinion dupa ghinion pentru Sporting Juniorul Vaslui. Șase jucatori ai clubului vasluian au fost depistați pozitiv cu Covid-19, iar partida programata sambata, de la ora 17.00, cu Bucovina Radauți, din prima etapa a Ligii 3 a fost amanata. Meciul dintre Sporting Juniorul Vaslui și Bucovina…

- REGULI… Reprezentantele judetului Vaslui in Liga 3, Sporting Juniorul Vaslui si Husana Husi, trebuie sa aiba minimum doua echipe de juniori, altfel vor fi penalizate cu 9 puncte. Noua regula a fost stabilita in ultima sedinta a Comitetului de Urgenta al FRF. La solicitarea Departamentului Competitii…

- DUEL… CSM Vaslui si Husana Husi se intalnesc in primul tur al Cupei Romaniei la fotbal, etapa nationala. Partida dintre cele doua formatii se va disputa la Vaslui, pe stadionul „Municipal”, miercuri, 9 septembrie, ora 16.30. Federatia Romana de Fotbal a stabilit programul meciurilor din prima etapa…

- Husana Husi – Sporting Juniorul Vaslui 2-1 TEST… Reprezentantele judetului Vaslui in Liga 3, Husana Husi si Sporting Juniorul Vaslui, s-au intalnit intr-o partida amicala, miercuri dupa-amiaza la Husi. Partida s-a incheiat cu victoria Husanei, scor 2-1, golurile gazdelor fiind reusite de Adi Viorel…

- Liga 3 ADVERSARI… Noul sezon al Ligii 3, in care vor evolua si doua echipe vasluiene, Sporting Juniorul Vaslui si Husana Husi, va avea un sistem competitional inedit. Campionatul va incepe pe 12 septembrie si va avea nu mai putin de 100 de echipe in componenta, impartite in mod egal in zece serii. Federatia…