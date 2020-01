Stiri pe aceeasi tema

- Realizatoarea de televiziune si prezentatoarea Cristina Topescu a fost gasita fara viata, duminica seara, in locuinta ei din orasul Otopeni, a informat Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov.

- Cristina Țopescu a fost gasita fara suflare in pat, in casa, duminica seara. Potrivit primelor informații, decesul a survenit in urma cu cateva zile. Imediat ce s-a aflat de moartea ei, a ieșit la iveala și ce avea in plan Cristina Țopescu. Luna aceasta, jurnalista urma sa se prezinte in fața instanței.

- Jurnalista Cristina Topescu a murit duminica seara, ea fiind gasita de politisti in casa sa din orasul Otopeni, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse din politie. Urmeaza sa fie efectuata o expertiza. „In cursul acestei seri (duminica, n.r.), in jurul orelor 22:00, Inspectoratul de Politie al Judetului…

- Cristina Țopescu (59 de ani), fiica fostului mare jurnalist Cristian Țopescu, decedat in 2018, a fost gasita moarta in propria casa. Conform Romania TV, Cristina Țopescu nu mai raspunsese la telefon de pe 23 decembrie, iar vecinii nu o mai vazusera de peste trei saptamani.

