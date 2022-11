Dezideriu Iata-ne ajunși la ultima eclipsa totala de Luna de aici pana in 2025, o Luna Plina in constelația Taurului. Și daca in mod normal puteam sa punctam la capitolele stabilitate, mancare, bani, valoare și alte asemenea teme profund spirituale, de data asta apare in peisaj și Uranus, patron al tuturor surprizelor pe care nu […] The post Ultima eclipsa de Luna pana in 2025 și resursele vieții appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .