Stiri pe aceeasi tema

- Play-off-ul pentru promovarea din League 1 in Championship a oferit un moment istoric pentru fotbalul din Anglia: invinsa de Peterborough cu 4-0 in manșa tur, Sheffield Wednesday a revenit incredibil și a obținut calificarea la loviturile de departajare.

- Ivan Toney, golgheterul lui Brentford și al treilea cel mai prolific jucator al campionatului englez, a primit astazi sancțiunea pentru pariuri. 8 luni de suspendare! Federația londoneza a anunțat ca atacantul in varsta de 27 de ani va putea evolua din nou incepand din 17 ianuarie 2024. ...

- Atacantul norvegian Erling Haaland (22 de ani) a caștigat titlul din partea FWA, Asociația Cronicarilor de Fotbal, surclasandu-i pe Bukayo Saka și pe Martin Odegaard. Niciodata n-a fost o așa mare diferența intre invingator și restul podiumului. Sezonul nu s-a incheiat inca in Anglia, nu se știe sigur…

- Extrema Raphina (26 de ani) ar putea pleca de la Barcelona dupa doar un an. Brazilianul e dorit de Newcastle. Mundo Deportivo, care citeaza presa din Anglia, scrie ca formația din Premier League ar fi interesata de Raphinha, cumparat de catalani in vara lui 2022, de la Leeds, pentru 58 de milioane de…

- Saptamanalul The Mail on Sunday, care aflase in trecut și ca 15 jucatori din Premier prinși dopați au fost iertați, a descoperit ca alți 13 fotbaliști din elita aveau nivel ridicat de testosteron, dar nu li s-a facut un test suplimentar pentru a detecta eventualitatea dopajului cu variante sintetice…

- Dupa 2-1 cu Middlesbrough, in etapa a 39-a din Championship, Burnley și-a asigurat promovarea matematica in Premier League, Dupa meci, jucatorii au dat startul petrecerii. Retorgradata la finalul sezonului trecut, Burnley revine in Premier League dupa doar un sezon. Echipa antrenata de belgianul Vincent…

- Anglia – Brazilia 1-1 (4-2 dupa loviturile de departajare). Women`s Finalissima 2023 a putut fi urmarita LIVE exclusiv pe AntenaPLAY. Partida dramatica s-a disputat pe stadionul Wembley. Meciul le-a adus fața in fața pe detinatoarea trofeului UEFA Women’s Euro 2022 si echipa care a cucerit Copa America…

- Atacantul Marcus Rashford de la Manchester United, mijlocașul Mason Mount de la Chelsea și portarul Nick Pope de la Newcastle nu pot fi convocați in lotul Angliei pentru meciurile de calificare la Euro 2024 din aceasta luna. Rashford a suferit o lovitura in timpul victoriei echipei sale in sferturile…