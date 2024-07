Stiri pe aceeasi tema

- Familia lui Andrei Versace trece prin momente cumplite de cand a aflat ca tanarul a fost gasit mort in apartamentul lui din Sectorul 1. Astazi, trupul lui neinsuflețit a fost depus la capela, acolo unde au mers și parinții, dar și fratele lui, Mihai, cel care a lamurit o parte din controversele conturate…

- Influencerul Andrei Parvan, care era cunoscut in mediul online ca Andrei Versace, a fost gasit mort, sambata dimineața, in apartamentul lui dintr-un ansamblu rezidențial de lux din Sectorul 1. Polițiștii au fost chemați de agentul de paza al complexului, dupa ce din locuința lui Andrei Versace se simțea…

