- Gheorghe Ungureanu, directorul Casei de Cultura a Sindicatelor Constanta a transmis un pios mesaj de condoleante la plecarea cunoscutei actrite Draga Olteanu Matei la cele vesnice.Moartea, care a lovit fulgerator lumea artistica din Romania, a rapit un actor de pe scena autohtona si a urcat o la ceruri.…

- Ministrul Culturii, suceveanul Bogdan Gheorghiu, a transmis un mesaj dupa moartea actriței Draga Olteanu Matei, care a incetat din viața in noaptea de marți spre miercuri. Bogdan Gheorghiu a spus ca dupa o cariera de aproape 55 de ani, Draga Olteanu Matei a parasit scena lumii in noaptea de marți ...

- Draga Olteanu Matei a plecat mult repede dintre noi, cu o dorința pe care, din nefericire, nu și-o va mai indeplini niciodata! Ce spunea Draga Olteanu Matei despre moartea ei și care a fost marele vis? A murit cu o mare durere in suflet! ”Coana Chirița” a pierdut lupta cu boala la varsta de 87 de ani!

- Retrasa de ani de zile din viata publica, Draga Olteanu Matei a murit cu o mare durere in suflet. Care era, de fapt, cea mai mare dorinta a actritei: “Poate ma ajuta Dumnezeu”. Draga Olteanu Matei nu si-a indeplinit ultima dorinta In 2014, dupa moartea sotului ei, Ion Matei, indragita actrita a parasit…

- Inca o veste șocanta a lovit Romania! Draga Olteanu Matei a devenit o stea! Marea doamna a teatrului romanesc a murit in noaptea de marți spre miercuri! Medicii care s-au luptat pentru viața actriței Draga Olteanu Matei, ingenuncheați de durere! Avea 87 de ani!

- Vineri seara, romanii au primit o veste tragica, actrița care a dat suflet multor personaje care ne-au adus zambetul pe buze, Draga Olteanu Matei a ajuns in stare grava la spital. Ea a avut hemoragie digestiva superioara, iar cadrele medicale i-au acordat ingrijiri de specialitate. Draga Olteanu Matei,…

- Este vestea trista a serii! Draga Olteanu Matei a ajuns de urgența la spital și se afla in coma! Ce a pațit marea doamna a teatrului romanesc? Celebra actrița, in varsta de 87 de ani, este in stare grava, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Sfantul Spiridon din Iași!

