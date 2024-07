Stiri pe aceeasi tema

- Maria Diana a avut parte de o moarte violenta la doar 19 ani. Cand se afla pe un traseu montan din Jepii Mici a fost atacata și ucisa de un urs. Mama ei a presimțit tragedia ce urmeaza sa se intample și a incercat sa o convinga sa ramana acasa, dar fara succes.

- Mama Dianei, fata mancata de urs in timp ce se afla in drumeție in Bucegi, spune ca a presimțit intreaga tragedie. Tanara mai fusese fugarita de urși și in trecut. Maria Diana, tanara de 19 ani care a murit ucisa in Jepii Mici, a discutat cu mama sa inainte de tragedie. Femeia a sunat-o și […] The post…

- Aflat la Summitul NATO de la Washington, presedintele Klaus Iohannis a comentat tragedia de la Jepii Mici, acolo unde o tanara de 19 ani a fost ucisa de un urs. Acesta s-a declarat socat si a spus...

- Maria Diana și-a gasit sfarștiul la doar 19 ani pe un traseu montan cand era impreuna cu iubitul ei. Tanara a fost atacata de un urs care a sfașitat-o, iar trupul ei a fost aruncat de la o inalțime de 120 de metri. Iata care au fost ultimele sale cuvinte!

- Pe traseul turistic Jepii Mici din Bucegi a avut loc tragedie. O tanara de numai 19 ani a fost atacata și ucisa de catre un urs, pe 9 iulie. Fata și iubitul ei au fost surprinși de catre animalul salbatic chiar pe poteca. Ursul a atacat-o pe tanara, iar apoi a tarat-o intr-o prapastie. Autoritațile…

- A plecat intr-o drumeție alaturi de prietenul ei, dar a sfarșit ucisa de un urs. Au fost momente cumplite pentru doi tineri, pe un traseu din Bucegi. O tragedie s-a produs, marți, pe traseul Jepii Mici, din Bucegi, dupa ce un urs a atacat și ucis o tanara in varsta de doar 19 ani. Anunțați […] The post…

- O tanara atacata de un urs, marți, pe un traseu montan din apropierea statiunii Busteni din judetul Prahova a fost gasita moarta. Animalul salbatic a fost impușcat. Tragedia, petrecuta in zona turistica Jepii Mici, a avut loc sub privirile ingrozite ale iubitului fetei. Acesta a marturisit ca fiara…

- Un turist a apelat, marti, numarul unic de urgenta 112, anuntand ca o tanara impreuna cu care se afla pe traseul Jepii Mici a fost atacata de un urs. Potrivit informatiilor comunicate de Inspectoratul Judetean de Jandarmi Prahova, jandarmii care au ajuns la fata locului nu au gasit victima, ci doar…