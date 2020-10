Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump si Joe Biden s-au confruntat pe subiectul gestionarii pandemiei de coronavirus si s-au acuzat reciproc de coruptie, in ultimul lor duel televizat, cu 12 zile inainte de alegerile prezidentiale din SUA, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Cineva care este responsabil de atatia morti…

- Donald Trump si Joe Biden s-au confruntat pe subiectul gestionarii pandemiei de coronavirus si s-au acuzat reciproc de coruptie, in ultimul lor duel televizat, cu 12 zile inainte de alegerile prezidentiale din SUA, relateaza AFP. "Cineva care este responsabil de atatia morti nu trebuie…

- Cea de-a doua dezbatere electorala intre Donald Trump si Joe Biden ar putea repune in joc miza politicii externe in alegerea dintre cei doi candidati, in masura in care acestia se vor contra pe subiectul securitatii nationale, arata Associated Press. O promisiune de restaurare a unei ordini globale…

- Cei doi candidați la alegerile prezidențiale din SUA, Donald Trump și Joe Biden, au participat individual la doua evenimente electorale de tip „Town Hall”, in care votanții le-au pus intrebari, in locul unei dezbateri tradiționale. Dezbaterea virtuala planificata initial a fost anulata dupa refuzul…

- In locul unei dezbateri prezidențiale tradiționale, Donald Trump și Joe Biden vor participa individual la doua evenimente electorale de tip „Town Hall”, in care votanții le pot pune intrebari. A doua dezbatere prezidențiala a fost anulata pentru ca Donald Trump s-a imbolnavit de Covid-19 și a refuzat…

- Prima dezbatere electorala intre Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și contracandidatul sau democrat, fostul vicepreședinte Joe Biden, are loc in aceasta noapte (ora 4 – ora Romaniei), in...

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, l-a atacat frontal miercuri pe adversarul sau, Donald Trump, pe tema COVID-19, punand sub semnul intrebarii credibilitatea presedintelui SUA care flutura promisiunea realizarii iminente a unui vaccin in timp ce tara se apropie de pragul de 200.000 de morti,…

- Echipa de campanie electorala a presedintelui american Donald Trump a cerut miercuri sa aiba loc inca o dezbatere televizata in direct cu contracandidatul democrat, fostul vicepresedinte Joe Biden, transmite dpa. Prima dezbatere prevazuta in prezent este programata pe 29 septembrie, dar in unele state…