Un prieten apropiat al prințesei Diana a povestit cum a decurs ultima conversație telefonica cu ea, inainte de tragicul accident in care aceasta și-a pierdut viața. Richard Kay, un reporter special al Casei Regale și un bun prieten al prințesei Diana a povestit despre relația dintre ei. Kay a fost ultima persoana cu care prințesa a vorbit la telefon inainte de accidentul in care și-a pierdut viața, potrivit autoritaților, transmite Business Insider . ”Am vorbit cu ea in acea seara. Polițiștii mi-au spus ca am fost ultima persoana cu care a vorbit. Ea voia un nou inceput, voia sa faca ceva diferit.…