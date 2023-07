Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 62 de ani a fost oprit de funcționarii vamali in timp ce incerca sa intre in Republica Moldova cu 250 de monede de colecție ascunse in valiza. Astfel, potrivit oamenilor legii, cazul a fost inregistrat in seara zilei de luni, 26 iunie, la postul vamal Leușeni. Funcționarii vamali…

- Ceasul de mana al Zoiei Ceaușescu este scos la licitație marți, 30 mai, intr-un eveniment dedicat eleganței – „Timeless”. Ceasul Jaeger LeCoutre din aur alb este decorat cu 58 de diamante și totalizeaza 4,54 de carate. Piesa de colecție, purtata de Zoe Ceaușescu, are prețul de pornire de 10.000 de euro.…

- Cea mai veche Biblie ebraica, a fost vanduta miercuri la o licitatie din New York pentru suma record de 38,1 milioane de dolari. Cel care a cumparat-o a fost chiar Alfred Moses, fost ambasador al SUA in Romania a cumparat-o. Mai mult decat atat, acesta o va dona Muzeului Poporului Evreu din Tel Aviv.…

- Mai mult de 30 de obiecte istorice ale familiei Ceausescu sunt scoase la licitatie saptamana viitoare, pe 19 mai, intr-un eveniment dedicat ultimului secol de istorie a Romaniei, cuprinzand antipozii evolutiei noastre, monarhia si comunismul. La Licitatia de Arta si Istorie se vinde inclusiv o sapca…

- Urmatoarea licitație va avea loc pe 28 aprilie, iar prețul de pornire este de 25,9 milioane de euro Fabrica de sarma Dan Steel Group Beclean, una dintre cele mai importante companii ale industriei metalurgice din Romania, aflata in procedura de faliment de la inceputul anului, urmeaza sa fie scoasa…

- Colecția de pictura a fostului om politic Corneliu Vadim Tudor va fi scoasa la licitație marți, 25 aprilie, prin Casa de Licitații A10 by Artmark. Cele cateva zeci de picturi romanesti, care contureaza pasiunea colectionarului Corneliu Vadim Tudor pentru valorile traditionale, sunt semnate de importanti…

- In aceasta primavara, Casa de licitații Historic a organizat licitația „Avangarda și avangardiști“, in cadrul careia au fost licitate, printre altele, exponate foarte rare și valoroase legate de marele sculptor Constantin Brancuși.