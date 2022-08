Stiri pe aceeasi tema

- „Trebuie sa ne razbunam”, indeamna analistul militar Viktor Baranets, dupa uciderea Dariei Dughina, in timp ce alți jurnaliști au postat adresele sediilor principalelor instituții ucrainene și au cerut atacarea lor, potrivit unor comentarii centralizate de Tsargrad TV , televiziune rusa care il sprijina…

- Sambata seara, mașina in care se afla fiica lui Aleksandr Dughin, considerat de cei mai mulți ideologul lui Vladimir Putin, al doilea Rasputin, a sarit in aer. Cei de la Kremlin spun ca de fapt vizat pentru ucidere ar fi fost tatal acesteia. Daria Dughina, scriu jurnaliștii de la digi24.ro , a decedat…

- Daria Dughina, fiica ideologului ultranationalist rus Aleksandr Dughin - considerat un apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin si sustinator al ideii ca Rusia trebuie "sa absoarba" Ucraina - a fost ucisa sambata seara in masina in care se afla, intr-un presupus atentat cu bomba, la periferia…

- Daria Dughina, in varsta de 30 de ani, se indrepta sambata seara spre casa in timp ce mașina sa a sarit in aer, relateaza presa rusa, citata de BBC . Se crede ca tatal ei, filozoful rus Alexander Dughin, cunoscut drept „creierul lui Putin”, era de fapt ținta atacului. Dughin și fiica sa trebuiau sa…

- Rusia și liderii sai intenționeaza sa faca totul pentru a-i ajuta pe oamenii care traiesc și muncesc in Donbas, a declarat joi președintele Vladimir Putin in timpul unei conversații cu caștigatorii concursului „Liderii Rusiei”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Americanii se tem de o recesiune, europenii de o noua criza euro. Rusia imprastie ura fata de Occident si isi impinge dusmanii intr-o criza energetica, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- De cand a inceput razboiul din Ucraina, televiziunea de stat din Rusia nu se mai oprește din ironiile si atacurile la adresa liderilor politici din Occident. Cel mai recent vizat a fost președintele Franței, Emmanuel Macron.

- Pentru milioanele sale de urmaritori, YouTuberul ucrainean Anton Ptushkin este cunoscut mai ales pentru videoclipurile de calatorie pe drumuri montane și peisaje marine. Acum, el iși folosește platforma pentru a le povesti oamenilor din Occident despre viața din Ucraina in timpul invaziei rusești. „Aceste…