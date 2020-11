Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia care administreaza sase palate regale britanice a demarat o ancheta ce vizeaza legaturile dintre aceste resedinte si sclavie, alaturandu-se astfel altor institutii care isi pun intrebari in legatura cu trecutul lor dupa aparitia miscarii Black Lives Matter, a anuntat miercuri Lucy Worsley,…

- Societatea Naționala de Medicina Familiei (SNMF) pune la dispoziția pacienților un set de intrebari cu raspunsuri despre ce trebuie sa faca daca au simptome asemanatoare COVID și procedura de gestionare a cazurilor. Este un ghid formulat ca ”scrisoare deschisa de la medicul de familie catre pacientul…

- Polițiștii au descins miercuri dimineața, la sediul Direcției de Sanatate Publica Arad, unde director este fostul șef al DSP Alba, Horea Timiș. De asemenea au fost realizate percheziții și la Spitalul Județean și la laboratoarele celor doua instituții, intr-o ancheta coordonata de Parchetul de pe langa…

- Modificari in acordarea concediilor de familie sunt trecute intr-un ordin comun al Ministerului Sanatații și al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, publicat in Monitorul Oficial. Potrivit documentului, concediile medicale pentru COVID-19 vor putea fi acordate și de medicii de familie, de la momentul…

- Rusia are mijloace "limitate" de a ancheta cazul lui Alexei Navalnii, a transmis vineri Kremlinul, acuzandu-i pe sustinatorii opozantului rus ca au sustras in ziua incidentului indicii legate de presupusa sa otravire, relateaza AFP."Din pacate, suntem limitati in capacitatea noastra de a desfasura…

- CHIȘINAU, 22 aug - Sputnik. Ofițerul de presa al Inspectoratului de Poliție Rașcani, Ina Moscaliuc, a declarat pentru Sputnik Moldova ca in aceasta dimineața un accident grav s-a produs pe traseul care leaga satul Recea de localitatea Alunis. © Sputnik / Vladimir PolusatovNoapte alba in sudul țarii:…

- Procurorii militari au ajuns la concluzia ca, in cazul ursului care a fost lasat sa agonizeze 18 ore, anul trecut, pe marginea unei sosele din judetul Harghita dupa ce a fost lovit de masina, jandarmii care au intervenit la fata locului nu au nicio vina si au clasat cazul.