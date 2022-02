Ultima achiziție a miliardarului George Soros George Soros a cumparat o participatie la startupul de vehicule electrice Rivian. Cele 19.835.761 de actiuni, in valoare de aproximativ 2 miliarde de dolari la acea vreme, fac din Soros Fund Management printre cei mai importanti investitori intr-o companie care nu a produs inca un vehicul. Rivian, care este detinuta in proportie de 20% de Amazon.com, ar urma sa ofere companiei de comert electronic peste 100.000 de camioane electrice. Compania, cu sediul in Irvine, California, a declarat in decembrie ca se asteapta ca productia sa fie mai mica ”cu cateva sute de vehicule” fata de tinta de 1.200… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele 19.835.761 de actiuni, in valoare de aproximativ 2 miliarde de dolari la acea vreme, fac din Soros Fund Management printre cei mai importanti investitori intr-o companie care nu a produs inca un vehicul. Rivian, care este detinuta in proportie de 20% de Amazon.com, ar urma sa ofere companiei de…

- Pfizer estimeaza ca va genera venituri record in 2022. Potrivit estimarilor, vanzarile de vaccinuri anti-COVID-19 ar ajunge la 32 de miliarde de dolari. Iar pilula sa de tratament antiviral Paxlovid, ar genera vanzari de 22 de miliarde de dolari, potrivit CNBC. Cu toate acestea, compania a inregistrat…

- Producatorul de vehicule electrice al lui Elon Musk, Tesla, deținea bitcoin ( BTC ) in valoare de aproximativ 2 miliarde de dolari pana la sfarșitul anului 2021, potrivit inregistrarilor oficiale, conform cointelegraph.com.„Valoarea justa de piața” a BTC deținuta de Tesla la 31 decembrie 2021…

- LGES si GM vor finanta proiectul in mod egal prin intermediul Ultium Cells, compania lor mixta din sectorul bateriilor, cu sediul in SUA, pentru ceea ce va fi a treia fabrica comuna de baterii din Statele Unite, potrivit informatiilor publicate de LG Chem. LGES a refuzat sa ofere detalii despre locatia…

- Actiunile Rivian au crescut cu pana la 53%, iar capitalizarea bursiera a companiei a depasit 100 de miliarde de dolari, in cadrul celei mai mari oferte publice initiale din 2021. Ulterior, actiunile companiei au scazut cu peste 27%. Ford, un investitor timpuriu in Rivian, detine in prezent o participatie…

- Toyota a facut o adevarata demonstrație de forța, prezentând 15 concepte electrice pentru a anunța un plan masiv de electrificare în care va investi 70 miliarde dolari în urmatorii noua ani. Marca Lexus va cuprinde doar modele electrice în 2030 și grupul spune ca în acel…

- Actiunile Apple au crescut miercuri cu 1,6%, la 174 de dolari pe unitate. Pentru a atinge o capitalizare de 3.000 de miliarde de dolari actiunile Apple ar trebui sa fie tranzactionate la 182,85 dolari pe unitate. Titlurile Apple au crescut cu circa 30% in acest an, dupa un avans de 80% in 2020. Prin…

- Din ce in ce mai mulți producatori auto de prestigiu anunța investiții majore in trecerea spre energie verde și motoare electrice. Tesla conduce schimbarea, dar și Ford a anunțat planuri marețe, in valoare de 11 miliarde de dolari pentru a-și actualiza producția de baterii auto. ...