Ultim omagiu pentru Victor Socaciu. Sicriul artistului, depus la Sala Palatului – VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Sicriul cu trupul neinsufletit al artistului Victor Socaciu va fi depus miercuri, 29 decembrie, intre orele 12.00-14.00, la Camera Deputatilor, in foaierul din fata intrarii C1, anunța Camera Deputaților.

- Cantaretul si compozitorul Victor Socaciu a murit luni, la varsta de 68 de ani, iar trupul neinsufletit a fost depus, marti, in foaierul Salii Palatului. „Cei care vor sa-i aduca un ultim omagiu celui care a fost Omul Bun al muzicii folk, sunt asteptat marti, 28 decembrie, de la ora 10.00,…

- Fiica lui Victor Socaciu, Ana-Maria Socaciu a anunțat ca trupul regretatului artist a fost depus in foaierul Salii Palatului, iar cei care vor sa-i aduca un ultim omagiu folkistului sunt așteptați acolo.

- Victor Socaciu ne-a parasit ieri, la varsta de 68 de ani, iar astazi trupul sau fara viața a fost depus la Sala Palatului. Toți cei care l-au iubit pe regretatul cantareț ii pot aduce un ultim omagiu incepand cu aceasta dimineața.

- Catalin Cherecheș, primarul din Baia Mare, a cerut peste jumatate de milliard de lei din “Anghel Saligny”, in timp ce primarii liberali ai municipiilor Deva și Oradea nu au solicitat niciun ban din acest program asumat de PNL, conform datelor publicate de Ministerul Dezvoltarii și agregate de Expert…

- Artistul Constantin Enceanu a anunțat ca cei care iși doresc sa-i aduca un ultim omagiu regretatului Petrica Mițu Stoian o pot face incepand de miercuri, 10 noiembrie 2021, de la ora 12:00.

- Managerul Institutului ”Marius Nasta” din Capitala, medicul Beatrice Mahler, spune ca o soluție pentru criza sanitara prin care trece Romania este ”testarea masiva” a populației, astfel incat persoanele depistate pozitiv cu COVID-19 sa fie izolate imediat. Vaccinarea și carantinarea nu pot da rezultate…

- A trecut in neființa prof univ. dr. Ioan Done, cadru didactic emblematic al invațamantului superior economic prahovean și din Romania. Colegii de la Facultatea de Științe Economice, din cadrul UPG Ploiești, i-au adus un ultim omagiu, prin intermediul social media: ”Un ultim și sincer omagiu in memoria…