Uliu rănit, găsit în Crângul Petrești Un uliu ranit a fost gasit astazi in Crangul Petrești de catre angajații Consiliului Județean care administreaza aria naturala protejata și a fost salvat, dupa ce a fost preluat și a primit tratament la Centrul de recuperare pentru animale salbatice al Asociației pentru Conservarea Diversitații Biologice (ACDB) din Crang. Uliul șorecar, un exemplar foarte frumos, […] Articolul Uliu ranit, gasit in Crangul Petrești apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dispensarul din Sud, aflat in proprietatea Primariei Focșani, este funcțional de astazi ca centru de vaccinare. De dimineața, primele persoane programate au venit la vaccinare, centrul fiind disponibil in platforma dedicata inca de miercuri. In acest moment, in centrul coordonat de doctorul stomatolog…

- Dragi parinti, va invitam sa va inscrieti copiii la „Atelierul de primavara” organizat la Centrul de Formare al Bibliotecii Judetene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, din strada Maior Gheorghe Sava nr. 4. Atelierul se adreseaza copiilor cu varste cuprinse intre 8 si 14 ani si se va derula in fiecare zi de…

- Urmare condițiilor meteo nefavorabile, transmise de catre Administrația Naționala de Meteorologie, in județul Vrancea vantul se va intensifica considerabil. Datorita faptului ca arborii seculari sunt incarcați de zapada, rugam vizitatorii Crangului Petrești sa aiba o atenție sporita in timpul tranzitarii,…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe șoseaua de centura a Focșaniului. Conform martorilor, in eveniment au fost implicate doua autoturisme care s-au ciocnit, eveniment cauzat și de ceața care ingreuneaza mult vizibilitatea in trafic. La fața locului este prezenta o ambulanța a SAJ…

- La sediul Consiliului Județean au fost convocați luni diriginții de șantier care au contracte pe investițiile aferente drumurilor județene din Vrancea, precum și diriginții de șantier responsabili pe celelalte tipuri de investiții derulate de administrația județeana. Conducerea CJ a cerut explicații…

- 30.12.2020 Inceperea proiectului din procedura de implementare a Masurii 2, instituita prin OUG nr 130/2020 Centrul de Afaceri reenG Park SRL anunta lansarea proiectului cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM cu activitate prevazuta in Anexa 2 ”. Proiectul este inregistrat la…

- In preajma sarbatorilor de iarna, caravana lui moș Craciun, insoțita de membrii Asociației „Fiii comunei Obilești”, a reusit sa ajunga la copii din șase familii defavorizate din satele Bordeasca Noua, Tataranu și Martinești. Moș Craciun și membrii Asociației „Fiii comunei Obilești” si-au propus sa ajunga…

- Moș Craciun a ajuns mai repede la batranii din orașul Odobești, anunța primarul Daniel Nicolaș. Cu sprijinul Asociației TCN Support și al voluntarilor din Odobești, sambata au ajuns la persoanele varstnice și la familiile cu mai mulți copii, defavorizate, pachete cu alimente, articole sanitare, maști…