- Fostul ministru al Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, a declarat ca plecarea celor doi mari investitori straini din țara nu este cauzata de razboiul din Ucraina, dar de lipsa de oportunitați oferite de autoritațile de la Chișinau. In cadrul podcastului…

- In contextul acuzațiilor aduse de catre PAS cu privire la intalnirea mai multor actori politici inaintea desemnarii candidaților pentru alegerile prezidențiale, ex-ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, care deja și-a anunțat candidatura a venit cu o reacție urmare a…

- Este foarte important ca Moldova sa investeasca finanțarea externa primita in producția țarii și nu doar sa ”manince” acești bani și sa creasca datoria externa. O astfel de opinie a exprimat politicianul, fostul ministru al Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi,…

- Toți oficialii de rang inalt ar trebui sa fie supuși unui test psihiatric inainte de a fi numiți in funcții importante in stat, ținind cont de marea responsabilitate pentru deciziile pe care le iau. O astfel de opinie a exprimat politicianul, fostul ministru al Afacerilor Externe și Integrarii Europene…

- Ex-ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi va conduce Uniunea PanEuropa din Republica Moldova. Moldova nu a avut niciodata o filiala a Uniunii PanEuropa la Chișinau. Despre aceasta anunța un comunicat al serviciului de presa al fostului ministru, citat de IPN. {{728452}}Potrivit…

- In perioada 26-27 aprilie 2024 la Paris se desfașoara reuniunea Uniunii PanEuropa sub egida Președintelui Franței, Emmanuel Macron. La eveniment participa lideri europeni, deputați, senatori și reprezentanți ai business-ului european pentru a trasa prioritațile Uniunii PanEuropa pentru urmatoarea perioada.…

- Ex-ministru al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi a anunțat ca va candida la funcția de Președinte al Republicii Moldova la alegerile din tomna acestui an. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii Puterea a Patra. „Dupa multe discuții pe care le-am avut in RM cu cetațenii…

