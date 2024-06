Uleiul de ricin: beneficii, utilizări și contraindicații Uleiul de ricin, un produs natural obținut din semințele plantei Ricinus communis, este un ulei gros și inodor, utilizat inca din Antichitate pentru proprietațile sale medicinale și cosmetice. In prezent, uleiul de ricin este folosit intr-o gama larga de produse, de la cosmetice și medicamente, pana la lubrifianți, fiind apreciat pentru calitațile sale hidratante, emoliente […] The post Uleiul de ricin: beneficii, utilizari și contraindicații appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actualul primar, Adrian Anghelescu (PNL), va fi in continuare edil-sef al municipiului Giurgiu, el primind 9.792 de voturi, respectiv 50,58% dintre giurgiuvenii cu drept de vot la alegerile locale din 9 iunie 2024, potrivit unor surse din cadrul PNL. Contracandidatul sau, Nicolae Barbu (PSD), a intrunit…

- Guta este o forma dureroasa de artrita, cauzata de acumularea excesiva de acid uric in sange și in articulații. Aceasta poate duce la inflamație severa, dureri intense și mobilitate redusa. In cautarea unor soluții naturale pentru a gestiona simptomele gutei, ceaiurile medicinale pot fi potrivite.

- Odata cu creșterea preocuparilor legate de mediu și sustenabilitate, tot mai multe companii incearca sa atraga talente prin oferirea de beneficii ecologice. Unul dintre cele mai recente trenduri este includerea accesului la o mașina electrica ca parte a pachetului de beneficii pentru angajați. Conform…

- UE propune mai multe drepturi drepturi pentru angajați. Pentru a intari protecția sociala a muncitorilor, instituțiile europene implementeaza diverse masuri, inclusiv reglementari privind timpul de lucru și munca de la distanța. Uniunea Europeana a adoptat un set de reguli pentru consolidarea protecției…

- Coriandrul (Coriandrum sativum), cunoscut și sub denumirea de cilantro sau patrunjel chinezesc, este o planta aromatica folosita atat in bucatarie, cat și in medicina tradiționala. Aceasta planta versatila este apreciata pentru frunzele sale, semințele și chiar radacinile, fiecare parte avand un gust…

- Coriandrul (Coriandrum sativum), cunoscut și sub denumirea de cilantro sau patrunjel chinezesc, este o planta aromatica folosita atat in bucatarie, cat și in medicina tradiționala. Aceasta planta versatila este apreciata pentru frunzele sale, semințele și chiar radacinile, fiecare parte avand un gust…

- Uleiul de cocos are numeroase beneficii pentru organism. El se consuma pe stomacul gol sau poate fi inclus in anumite preparate simple, precu sunt smoothie-urile sau salatele. Iata tot ce trebuie sa știi despre proprietațile sale.

- Comisia Europeana a publicat luni o analiza detaliata referitoare la dezechilibrele macroeconomice ale Romaniei, evidentiind procedura delicata de stabilire a salariului minim. Guvernul Romaniei decide asupra salariului minim intr-un mod discretionar, dupa negocieri cu sindicatele si patronatele, fara…