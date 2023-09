Stiri pe aceeasi tema

- Modificarea cotei TVA va influenta negativ numarul romanilor care fac miscare si starea de sanatate a populatiei, arata Asociatia Romana a Industriei Sportului si Fitnessului, RomaniaActive. Potrivit asociatiei, peste un milion de romani sunt membri ai unei sali de sport, in crestere fata de nivelul…

- Comisia de Disciplina a Federatiei Europene de Handbal (EHF) a sanctionat-o pe jucatoarea romana Cristina Neagu cu o amenda de 4.000 de euro, in urma criticilor formulate de aceasta la adresa arbitrajului dupa meciul dintre CSM Bucuresti si formatia daneza Team Esbjerg, din data de 7 mai, din sferturile…

- Din cauza temperaturilor prea mari, familiile de albine mor, spun apicultorii. Seceta care a dus la scaderea productiei de miere si toate scumpirile din ultima perioada ar putea sa duca la o majorare a pretului mierii ce poate sa ajunga pana la 10 sau 15%. Canicula afecteaza intr-adevar albinele,…

- Gigantul energetic rus Rosneft a declarat luni ca a crescut productia de gaze naturale la zacamantul sau nordic Suzun, parte a vastului proiect Vostok Oil, transmite Reuters.Productia zilnica de gaze naturale la zacamantul respectiv se ridica acum la aproximativ 1,8 milioane de metri cubi pe zi,…

- Economia chineza continua procesul de redresare stabila, arata datele prezentate, marți, de Biroul National de Statistica. Datele arata ca, in luna Iulie a.c., industria de servicii din China a inregistrat o crestere rapida, iar sectorul de servicii moderne a inregistrat o tot mai buna tendinta de crestere. …

- Economia zonei euro a inregistrat o crestere peste asteptari in trimestrul al doilea, dupa ce a stagnat in primele trei luni ale acestui an, dar ramane in continuare afectata de dificultatile persistente din Germania, arata o estimare preliminara publicata luni de Eurostat, informeaza Reuters citat…

- Partidul AUR, aflat in opoziție și condus de George Simion, a inregistrat cea mai mare creștere in sondajele Inscop in perioada iunie 2021 – iunie 2023. Analiza este realizata cu un an inaintea primelor alegeri care vor fi organizate, cele europarlamentare. Concluziile analizei INSCOP: 1. In iunie 2021,…

- ”In perioada 1.I – 31.V.2023 s-au eliberat 14.122 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 24,5% fata de perioada 1.I – 31.V.2022. Scaderi s-au inregistrat in toate regiunile de dezvoltare: Bucuresti-Ilfov (-1.007 autorizatii), Nord-Vest (-792), Sud-Muntenia (-700), Vest…