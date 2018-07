Uleiul de in, beneficii uimitoare pentru organism. La ce ajută cel mai mult Uleiul de in este bogat in vitamine, minerale si este o excelenta sursa de acizi grasi sanatosi Omega 3 si Omega 6. Nu contine gluten si poate fi consumat de persoanele ce sufera de intoleranta la gluten. Uleiul de in poate fi inclus pe lista alimentelor cu beneficii extraordinare pentru sanatate. Iata de ce uleiul de in este un adevarat elixir pentru organism. Scade nivelul colesterolului Uleiul de in este capabil sa regleze tensiunea arteriala, scazand astfel nivelul colesterolului, regleaza pulsul, coagularea sangelui si sistemul nervos. Te ajuta sa slabesti … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

