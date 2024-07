Uleiul de cocos, beneficiiAcesta patrunde profund in piele și in par, hidratandu-le intr-un mod natural cu nutrienți necesari acestora. Acest ulei se gasește la toate magazinele de specialitate și cele cu produse naturiste. Este bine de știut ca uleiul de cocos se solidifica la temperaturi sub 25 grade, peste aceasta temperatura este in stare lichida.Iata cateva tratamente pe care le poți face oricand acasa.Pentru hidratarea tenuluiPentru a avea un ten bine hidratat, trebuie ca in fiecare seara inainte de culcare sa va masați fața cu ulei de cocos. Luați puțin ulei de cocos și frecați-l in palme,…