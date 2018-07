Ulei de cânepă. Beneficii, utilizări şi contraindicaţii Ulei de canepa beneficii 1. Piele frumoasa Extras din canepa, uleiul contine un nivel echlibrat de Omega3 si Omega6, acizi grasi cruciali pentru sanatatea pielii. In plus, acidul linoleic ajuta la reducerea inflamatiilor si a simptomelor acneei. Mai mult, vitamina E continuta de canepa este un element antioxidant esential in mentinerea sanatatii pielii, in special, si a organismului, in general. Consumand alimente bogate in antioxidanti, iti protejezi corpul impotriva radicalilor liberi. 2. Par superb 2. Par superb Uleiul de canepa contine ceramide, grasimi care mentin sanatatea membranelor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

