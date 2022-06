Stiri pe aceeasi tema

- Chef-ul Adi Hadean vine la Festivalul Internațional de Film Transilvania 2022 (17-26 iunie 2022, Cluj-Napoca) pentru o zi speciala: Ukrainian Street Food Day. Acesta va pregati, alaturi de bucatari din Ucraina, preparate tradiționale din țara vecina.

- Una dintre cele mai cunoscute și apreciate formații din Ucraina, DakhaBrakha (in ucraineana veche „da/ia”), se intoarce la Festivalul Internațional de Film Transilvania (17 – 26 iunie 2022) pentru un concert extraordinar, parte din inițiativa TIFF For Ukraine. Fondata in 2004 la Kiev de regizorul de…

- In data de 17.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 67.220 de persoane, dintre care 7.491 de cetateni ucraineni (in scadere cu 0,4 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 3.891 cetateni ucraineni (in…

- In data de 10.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 60.644 de persoane, dintre care 6.918 de cetateni ucraineni (in creștere cu 25% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 3.816 cetateni ucraineni (in creștere…

- Prefectura Suceava a transmis ca in aceasta dimineața, in taberele de refugiați din județ mai erau cazați doar 70 de ucraineni, cu patru mai mulți decat in ziua precedenta. In momentul de fața in taberele din județ sunt disponibile 1.931 de locuri. De la inceputul razboiului din Ucraina, in taberele…

- Festivalul Internațional de Film Transilvania (17 – 26 iunie, Cluj-Napoca) anunța TIFF For Ukraine, o inițiativa speciala care va fi dedicata comunitații, dar și cineaștilor ucraineni. Programul festivalului de anul acesta va include filme create de regizori din țara vecina. Printre ele se numara Reflection…

- Festivalul Internațional de Film Transilvania (17 – 26 iunie 2022) deschide perioada de inscrieri pentru Transilvania Pitch Stop (TPS), cea mai ampla platforma dedicata industriei de film la TIFF. Incepand de astazi, cineaștii din Ucraina, Romania, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Rusia, Moldova, Grecia,…