Ukraine, Romania aim to strengthen regional security

- Romania’s President Klaus Iohannis and NATO Secretary-General Jens Stoltenberg spoke over the phone on Thursday, in preparation for this year’s NATO summit and in the context of the NATO 2030 forward-looking reflection process, according to actmedia.eu. According to a statement from the Presidential…

- VGP a pan-European developer of logistics and industrial real-estate announced on Thursday the acquisition of a new land plot of 250,000 square meters (sq m) in the northern part of Bucharest, where it plans to build a business park. The multi-tenant business park, VGP Park Bucharest, will have a total…

- The Minister of Culture Bogdan Gheorghiu, who leads the National Restoration Program (PNR), wrote on Facebook on Thursday that in the past 44 years after the 1977 earthquake, many heritage buildings required prompt intervention and 91 objectives are to be carried out under PNR, according to Agerpres. …

- Prime Minister Florin Cițu argued on Thursday that the government will attract foreign investors to jointly reform the economy, adding that 30 years have been wasted in this regard, according to Agerpres. “I made a promise last year and many said it was a campaign promise. No, it was not a campaign…

- Este vorba de un copil din ciclul primar de la Școala 172 Sf. Andrei din sectorul 6 al Capitalei. Copilul s-a simțit rau, marți, și nu a mai venit la școala. Astazi testul efectuat a indicat prezența virusului SARS COV 2. Acesta este primul caz de infectare cu coronavirus in randul elevilor dupa redeschiderea…

- Un barbat de 46 de ani din Copșa Mica, Sibiu, care locuia insa in Capitala, a fost reținut de polițiștii bucureșteni pentru mai multe acuzații de viol și tentativa de viol. Alexander Zudor a fost insa și principalul protagonist al clipului de campanie al PNL pentru alegerile europarlamentare. Viața…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva Covid (CNCAV) a luat in discuție, luni, toate aspectele legate de vaccinarea cu dozele de la Moderna – transportul, distribuirea, vaccinarea. Romania a inceput, de la 1 februarie, vaccinarea cu serul produs de compania americxana…

- Dorel Sandesc, șeful Comisiei ATI din Ministerul Sanatații, trage un semnal puternic de alarma: ”Se poate intampla oricand și oriunde. Spitalele romanești sunt adevarate bombe cu ceas”. “E trist sa vedem ca se cheltuie atat de multa energie in a analiza rolul aerotermei, in a vedea ce Acar Paun trebuie…