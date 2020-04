Stiri pe aceeasi tema

- Rusia isi suspenda toate zborurile catre si dinspre tara, inclusiv repatrierea cetatenilor sai, cu scopul de a limita riscul unui nou val de infectii cu noul coronavirus, potrivit Reuters, potrivit Agerpres. Centrul operational dedicat coronavirusului a declarat ca suspendarea se aplica tuturor zborurilor…

- In Marea Britanie, premierul Boris Johnson a decis sa trimita o scrisoare la fiecare gospodarie din Regatul Unit, in care detaliaza masurile pe care le-a luat si furnizeaza informatii medicale si privitoare la parasitul locuintei. „Guvernul va face orice e nevoie ca sa te ajute sa te descurci si sa…

- Ministrul sanatatii din Marea Britanie, Matt Hancock, a anuntat vineri pe Twitter ca a fost la randul sau testat pozitiv cu coronavirus si ca s-a autoizolat acasa, avand simptome usoare, relateaza Reuters. “Am fost sfatuit de medici sa ma testez pentru coronavirus. Rezultatul este pozitiv”, a scris…

- Nivelul transmiterii noului coronavirus in Olanda a incetinit in mod semnificativ, unde o persoana infectata contamineaza in prezent doar o singura alta persoana, fata de doua persoane anterior, potrivit unor estimari, a anuntat miercuri Institutul National olandez de Sanatate Publica, relateaza Reuters,…

- Patru militari ai NATO din Afganistan au fost testati pozitiv la noul coronavirus la scurt timp dupa intrarea lor in tara, fiind primele cazuri de contaminare din cadrul misiunii aliate, a anuntat marti NATO intr-un comunicat citat de Reuters și Agerpres. Cetatenia celor patru ramane confidentiala.…

- Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, a recunoscut ca responsabilii politici au subestimat cu totul amploarea pericolului reprezentat de pandemia cu noul coronavirus, intr-un interviu publicat miercuri de cotidianul german Bild. ”Cred ca noi toti, care nu suntem experti, am subestimat la inceput…

- Guvernul Franței este pregatit sa foloseasca toate mijloacele pentru a susține companiile mari care au de suferit in criza piețelor de capital, inclusiv naționalizarea, daca va fi necesar, a afirmat ministrul de Finanțe Bruno Le Maire, citat de Reuters. Declarațiile despre instrumentele aflate la dispoziție…