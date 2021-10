UK ar putea impune personalului medical, vacinarea obligatorie

Stiri pe aceeasi tema

- Personalul din sectorul sanatații din Marea Britanie ar putea fi obligat sa se vaccineze complet impotriva COVID pentru a-și pastra locul de munca, a anunțat luni secretarul de stat in Ministrul Sanatații, Sajid Javid, care a spus ca ”analizeaza acest lucru”, relateaza Reuters , citata de News.ro .…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, susține vaccinarea obligatorie a medicilor. El a anunțat, marti, ca mai multi parlamentari vor depune o initiativa legislativa, care are la baza proiectul Ministrului Sanatatii, referitor la vaccinarea sau testarea periodica a personalului medical. ”Avand…

- Autoritațile au pregatit un nou set de restricții ce urmeaza a fi puse in practica dupa ce indicele de infectare a depașit 6/mie. Comitetul Național pentru Situații de Urgența s-a reunit joi seara pentru a decide noi masuri in contextul exploziei de infectari. Masca va fi OBLIGATORIE și in aer liber,…

- Ministrul Transporturilor din Marea Britanie, Grant Shapps, a declarat, vineri, ca va analiza posibilitatea de a recurge la soferii din cadrul fortelor armate pentru a putea ajuta la rezolvarea crizei de soferi de camion, care a impus inchiderea benzinariilor si afecteaza aprovizionarea supermarketurilor,…

- Ministerul Sanatații transmite ca 70% dintre medicii din spitalele publice și aproape 60% din personalul medical aflat in contact cu pacienții s-au vaccinat cu schema completa. Testarea obligatorie din bani proprii a angajaților din Sanatate s-ar putea extinde la toate domeniile in care se lucreaza…

