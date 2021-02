Uite-l, nu-i! La Cluj se trag iar obloanele Restaurantele și teatrele din Cluj-Napoca se inchid din nou, dupa patru zile „de libertate”. Rata de infectare a depașit iar 3 la mia de locuitori. Astfel, activitatea in restaurante, cafenele in interior, cinematografe, instituții de spectacole este interzisa, la fel și spectacole de tip drive-in. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor pensiunilor este permisa doar pentru persoanele cazate. Nu este permisa activitatea in baruri, cluburi și discoteci. Totodata, activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați in domeniul jocurilor de noroc este interzisa.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

