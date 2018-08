Stiri pe aceeasi tema

- Situatie extrema la maternitatea Cuza Voda din Iasi. Medicii au reusit sa salveze viata unei gravide si a bebelusului ei, desi aceasta a incercat sa nasca acasa, fara ajutor de specialitate.

- Medici de la Spitalul de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda sustin ca vor sa faca plangere penala pe numele unei femei care a fost la un pas de moarte, dupa ce miercuri a intentionat sa nasca acasa cu ajutorul unei doule, a carei identitate nu vrea sa o dezvaluie, dupa ce anterior a nascut printr o…

- Vicepremierul italian, Matteo Salvini, a promis vineri ca va face tot posibilul pentru a apara 'familia naturala' formata dintr-un barbat si o femeie si a dispus ca pe cererile pentru eliberarea documentelor de identitate sa fie înscrise cuvintele 'mama' si 'tata'.

- Drama intr-o familie din județul Buzau. O femeie de 55 de ani, din Patarlagele, a murit subit dupa ce a mancat ciuperci culese din padure chiar de catre soțul ei, om al locului, care se declara cunoscator al plantelor comestibile. Din mancarea respectiva au mai mancat și alte persoane, insa niciuna…

- Familia unui pacient operat la Spitalul Județean de Urgența Buzau il acuza pe medicul care a efectuat intervenția chirurgicala ca a uitat in colonul bolnavului o bucata de material textil. Rudele pacientului au depus plangere la politie pentru malpraxis. Cazul a fost prezentat in de catre publicația…

- Urmarea propagandei interesate facute de televiziunile care sunt de ambele parti ale unor condamnati penali pentru inselaciuni si evaziuni fiscale (le doresc tot binele, dar si vreo doua exceptii care mai exista au procese din care pot fi condamnate pe viitor) este ca oameni nevinovati de ambele parti,…

- Primarul comunei Bacioi, Vitalie Șalari, face apel catre organizațiile internaționale și solicita azil politic ambasadelor acreditate la Chișinau, menționand ca atat el, cat și familia sunt in pericol. Edilul susține ca deputatul democrat Constantin Țuțu, dar și consilieri locali din Partidul Democrat…

- Ion Staiculescu a participat la zeci de misiuni umanitare in cei 18 ani de experienta. Acesta murit in camera e hotel din Franța, acolo unde a transportat in siguranta zeci de militari care participau la cursuri de pregatire. Ion Staiculescu nu a coborat la programul stabilit iar colegii sai…