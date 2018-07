Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au trecut prin chinuri și probe extrem de solicitante, Raluka și Ana, caștigatoarele Asia Express au primit o noua provocare. Cele doua vedete au trecut la cratița și au facut echipa, impotriva lui Jo și a lui Matteo. Chef Minh, vietnameza nabadaioasa, i-a bagat in priza și i-a supravegheat…

- Dupa ce s-a bucurat de experiența Asia Express și a caștigat competiția alaturi de buna sa prietena, Ana Baniciu, acum Raluka a luat o pauza de la concerte pentru a relaxa. Cantareața a plecat intr-o vacanța insorita alaturi de iubitul ei și a petrecut timpul la plaja, ori facand scufundari sau plonjand…

- Toata lumea le-a vazut cat de bine au luptat impreuna la Asia Express și cat de fericite au fost atunci cand au caștigat premiul cel mare. Ana Baniciu și Raluka au devenit foarte apropiate in urma reality-show-ului, iar acum fac declarații bomba.

- Ana Baniciu și Raluka vorbesc despre experiențele prin care au trecut in cadrul concursului ”Asia Express”. Fetele au castigat marele premiu, dupa ce s-au luptat din greu cu Liviu si Andrei si au reusit sa plece acasa cu 30.000 de euro.

- Raluka a povestit cum decurge relatia sa sentimentala, scrie viva.ro. A fost in Asia din noiembrie in decembrie, asadar departe de iubit. El a avut grija de parintii ei! Citeste si ASIA EXPRES. Cum au reusit Ana si Raluka sa castige cei 30.000 de euro. Cine trebuia sa fie in locul lor…

- Raluka și colega ei de breasla, Ana Baniciu, sunt fericitele caștigatoare ale emisiunii ”Asia Express”, dar și premiului in valoare de 30.000 de euro. Roșcata a povestit pentru viva.ro ca a intampinat multe probleme in Asia, inclusiv de sanatate, fiind nevoie de intervenția medicilor. Abia acum a iesit…

- Raluka si Ana Baniciu au castigat 30.000 de euro la „Asia Express”, iar acum s-au gandit ce vor face cu banii. Cele doua vor fi vecine pentru ca vor locui in curand in același bloc. Ana Baniciu și Raluka au dat deja avansul pentru apartamentele pe care le voiau, potrivit viva.ro. ”Vrem sa ne luam apartamente…

- Raluka, primele declarații dupa ce a cașigat Asia Express alaturi de Ana Baniciu. Artista a facut marturisiri neașteptate, despre experiența traita in Thailanda, in cadrul emisiunii lui Speak, de la Noizz.ro. “A fost foarte, foarte frumos. Era foarte greu sa cheltui 1 euro pe zi, acolo. Cu Ana nu m-am…