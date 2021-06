Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 60.613 de persoane s-au vacinat in ultimele 24 de ore in Romania, conform celor mai recente date transmise de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Dintre acestea, 23. 181 s-au vaccinat cu prima doza.

- “In ziua de 26 Mai 2021 la ora 00:30:37 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.7, la adancimea de 131km The post Cutremur in Romania in noaptea de 26 mai 2021, in Buzau first appeared on Partener TV .

- Tissot este cunoscut la nivel mondial ca fiind unul din cei mai imporanti sustinatori ai sportului, dar legatura sa puternica cu rugby-ul dateaza oficial inca din 2013, prin prezenta sa in cadrul RBS Turneul celor 6 natiuni. Albini Prassa si-a inceput activitatea in Romania in 2004, ca distribuitor…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a actualizat lista țarilor/zonelor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea. Pe lista au fost adaugate Spania, Danemarca, Monaco, Tunisia, Emiratele Arabe, Belarus,…

- ​Skoda Enyaq iV este Best Electric Car in Romania (2021), conform punctajului acordat de un juriu format din 14 jurnaliști auto din țara, iar KIA e-Niro a primit premiul de popularitate din partea publicului, care a putut vota online. Din partea juriului, Skoda Enyaq iV a cumulat 86 puncte, BMW iX3…

- Departamentul de Stat al SUA a adaugat saptamana aceasta 116 tari la lista sa consultativa „Nivelul patru: nu calatoriti”. Printre tarile care se afla pe lista este si tara noastra. "Centrelul pentru controlul si prevenirea bolilor (CDC) au emis un aviz de sanatate de calatorie de nivel 4 pentru Romania…

- Cel mai inalt dinozaur din sud-estul Europei, un Diplodocus care se ridica la peste 11 metri deasupra pamantului, o inaltime echivalenta a doua girafe puse una peste cealalta, este expus din aceasta saptamana la Dino Parc Rasnov. Diplodocus face parte din familia sauropodelor,…

- Agentia Europeana a Medicamentului a dat verdictul in privinta vaccinului AstraZeneca. Statistic e mult mai probabil sa ai un accident grav de masina in Romania decat sa ai efecte adverse - cheaguri si trombocice scazute - explica medicul Vlad Mixich.