- FCSB iși incepe aventura in preliminariile Ligii Campionilor impotriva lui Virtus, o echipa din San Marino. Tragerea la sorți de astazi le-a adus roș-albaștrilor un adversar accesibil. Acesta este primul pas pentru campioana Romaniei in drumul catre grup

- Petrocub va intilni unul dintre urmatorii adversari in primul tur preliminar al Ligii Campionilor: FC Dinamo Batumi (Georgia) FC Dinamo Minsk (Belarus) FC Ordabasy (Kazahstan) Virtus A.C. 1964 (San Marino) Tragerea la sorți va avea loc miine la Nyon de la ora 15:00. Meciurile vor avea loc pe 9/10 iulie…

- Sorana Cirstea va fi cap de serie numarul 29 la Roland Garros 2024, sportiva noastra urmand sa intalneasca jucatoare mai slab clasate cel puțin in primele doua tururi ale Grand Slamului de la Paris. Tragerea la sorți a tablourilor principale va avea loc joi, 23 mai, de la ora 15:00 (ora Romaniei).

- ​In contextul procesului electoral privind organizarea și desfașurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritațile administrației publice locale din anul 2024, Avand in vedere art. 26 alin. (9) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea…

- Alegeri locale 2024: A fost trasa la sorți LISTA cu presedintii și locțiitorii birourilor electorale ale sectiilor de votare din județ Alegeri locale 2024: A fost trasa la sorți LISTA cu presedintii și locțiitorii birourilor electorale ale sectiilor de votare din județ La data de 22 aprilie, la Tribunalul…

- Luni, 15 aprilie 2024, de la ora 11,00 la Tribunalul Satu Mare s-a desfasurat desemnarea prin tragere la sorti, in sedinta publica, a judecatorilor care vor face parte din Biroul Electoral de Circumscripție Judeteana nr. 32 Satu Mare, precum și a președinților și locțiitorilor birourilor electorale…