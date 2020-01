Stiri pe aceeasi tema

- Gazoductul BRUA (Bulgaria, Romania, Ungaria si Austria) a fost finalizat in timp record, conducta de transport al gazelor naturale, cu o lungime de peste 450 de kilometri doar pe teritoriul Romaniei, repunand Bucurestiul pe harta europeana a gazelor.

- O pondere de 27,8% din totalul cheltuielilor romanilor se duce pe mancare, țara noastra clasandu-se, lejer, pe primul loc in Uniunea Europeana la acest capitol, se arata in datele centralizate de Eurostat și publicate luni. Asta in conditiile in care media europeana este de doar 12,1%. Romania este…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au cheltuit anul trecut peste 200 miliarde euro (echivalentul a 1,3% din PIB-ul Uniunii Europene) pentru "comunicatii" (servicii postale si de telefonie si fax), ceea ce reprezinta 2,3% din cheltuielile totale de consum ale gospodariilor, arata datele Eurostat,…

- La Bucuresti s a desfasurat tragerea la sorti pentru grupele Campionatului European de fotbal din 2020.Romania inca nu s a califica la turneul final, iar, daca o va face, va evolua apoi in grupa C, sustinand pe teren propriu doua din meciurile din serie, cu Austria si Ucraina, iar cu Olanda urmand sa…

- Romania si Ungaria au inregistrat in primul semestru din acest an cel mai mic pret mediu (exprimat in euro) la gazele naturale destinate consumatorilor casnici (ambele 3,5 euro pentru 100 kWh), cel mai ridicat nivel fiind in Suedia (11,8 euro/100 kWh), Olanda (9,2 euro/100 kWh) si Danemarca (8,6 euro/100…

- Sinaia a primit premiul pentru cea mai buna statiune de schi din Romania, in cadrul World Ski Awards, ceremonie care a avut loc, sambata seara, la Kitzbuhel, in Austria. In cadrul evenimentului sunt premiate cele mai bune resorturi de schi din lume, potrivit news.ro.”Sinaia a castigat trofeul…

- Piata intraday de energie din Romania a fost cuplata marti dupa-amiaza cu pietele similare din alte 20 de tari europene, iar primele cantitati de energie au fost deja livrate in cursul noptii trecute, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Victor Ionescu, directorul operatorului bursier OPCOM, relateaza…

- Peste 200 de jucatori de șah și pasionați vor participa la cel mai mare festival șahist organizat vreodata la Alba Iulia. Aflat la a 5-a editie, Openul International al Romaniei la sah atrage jucatori din India, Singapore, Armenia, Belarus, Ucraina, Moldova, Austria, Italia, Portugalia, Serbia, Bulgaria…