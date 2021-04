Uitați de clanul Castro: Cuba are un nou președinte

Miguel Diaz-Canel Bermudez a fost ales de Parlamentul de la Havana, in functia de presedinte al Cubei. Presa cubaneza noteaza ca Adunarea Nationala de la Havana l-a ales pe Bermudez, in varsta de 57 de ani, presedinte al Consiliului de Stat si al Consiliului de Ministri. Noul președinte a fost ales cu 603 voturi din totalul de 604, potrivit publicatiilor Diario Granma si CiberCuba. Miguel Bermudez, care pana acum era prim-vicepresedintele Cubei, a fost singurul candidat pentru a-l succeda pe Raul Castro in functia de presedinte al tarii. Un moment simbolic Bermudez devine astfel prima persoana…