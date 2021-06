O lunga perioada din viata mea nu am stiut mai nimic despre Pogromul de la Iasi. In 1941, mama mea avea doi ani, bunicii locuiau langa Iasi, la Valea Lupului, si singurele lor amintiri de atunci erau legate de bombardamentele sovietice asupra Iasului, declansate imediat ce armatele germane si romane au trecut Prutul, pe 22 iunie, invadand Uniunea Sovietica, in celebra operatiune „Barbarossa", care a schimbat apoi cursul si soarta celui de-al Doilea Razbo (...)