Uită tot ce știai despre mâncatul noaptea: Ce se întâmplă, de fapt, în organismul uman Un studiu efectuat pe șoareci a aratat ca mancatul in timpul unei perioade de repaus ajuta la formarea fibrelor musculare necesare pentru alergarea de anduranța, deși acest lucru nu a fost inca confirmat la om. Schimbarea orelor de masa pentru a manca mai tarziu in timpul zilei și in timpul nopții ar putea crește rezistența la exerciții fizice, sugereaza un studiu efectuat pe șoareci. CITESTE SI LIVE TEXT Razboi in Ucraina, 27 iunie - Ucraina a recucerit aproximativ 130 de kilometri patrați pe linia de sud a frontului 00:40 303 Anunț de ultima ora al Germaniei, dupa atacul din Rusia: 4.000… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI LIVE TEXTin, 27 iunie -a recucerit aproximativ 130 de kilometri patrați pe linia de sud a frontului 00:40 303 Anunț de ultima ora al, dupa atacul din: 4.000…

Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata Bebe Rexha a fost scoasa de urgenta de pe scena in timpul unui concert, duminica, dupa ce a fost lovita in cap de un telefon aruncat de un fan, conform news.ro.Vedeta, care sustinea un concert la New York, a cazut in genunchi cand telefonul i-a lovit partea laterala a capului. Ea a fost…

- Razboi in Ucraina, ziua 457. Ucraina a doborat 10 rachete și peste 20 de drone lansate de Rusia in atacurile din timpul nopții asupra capitalei Kiev, a orașului Dnipro și a regiunilor din est, au declarat oficialii ucraineni.

- Armata din Rusia copiaza manualul mercenarilor Wagner. Adica, printre alte cate or stipula regulamentele mercenarilor, armata rusa recruteaza deținuți din inchisori pentru a-i trimite in linia intai de pe frontul din Ucraina. Ce se intampla acum in razboi. Vladimir Putin il copiaza pe Evgheni Prigojin,…

- Razboi in Ucraina, ziua 437. Autoritațile instalate de Rusia in regiunea anexata Zaporojie a Ucrainei au anunțat, vineri, evacuarea unora dintre locuitorii din 18 așezari din prima linie din cauza „bombardamentelor intensificate”.

- Razboi in Ucraina, ziua 434. Rusia a lansat un nou atac cu drone asupra Kievului. Separat, un incendiu major a izbucnit in aceasta dimineața la un depozit de combustibil, in apropierea podului Kerci.

- Razboi in Ucraina, ziua 415. Flota rusa din Marea Baltica a efectuat joi manevre cu rachete de croaziera Iskander in enclava Kaliningrad, care se invecineaza cu doua tari NATO, Polonia si Lituania.