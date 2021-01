Stiri pe aceeasi tema

- • Congresul a ratificat victoria presedintelui ales Joe Biden • Morti si zeci de arestari • A fost instituita stare de urgenta • Donald Trump promite o tranzitie „ordonata” a puterii pe 20 ianuarie Congresul SUA s-a intrunit miercuri pentru validarea rezultatelor alegerilor prezidentiale. Mii de sustinatori…

- CHIȘINAU, 7 ian - Sputnik. Victoria la alegerile prezidențiale din SUA a lui Joe Biden a fost certificata de Congres, in ciuda obiecțiilor facute de loialiștii lui Trump. Procesul de certificare a fost intrerupt anterior cand o mulțime de protestatari a patruns in Capitoliu. © REUTERS / Shannon StapletonHaos…

- Congresul american l-a validat pe Joe Biden in funcția de Președinte al SUA. Joe Biden a avut 306 electori validați fața de 232 pentru Donald Trump. Joe Biden va fi investit in funcție pe 20 ianuarie. In pofida obiecțiilor din partea republicanilor fața de rezultatele alegerilor din Arizona și Pennsylvania,…

- In timp ce cativa alesi republicani s-au delimitat de acuzatiile de frauda lansate, fara dovezi, de Donald Trump dupa scrutinul de marti unde s-a confruntat cu democratul Joe Biden, senatorii Lindsey Graham si Ted Cruz l-au aparat cu inversunare pe presedinte la postul de televiziune Fox News. Cei doi,…

- Presedintele in functie al Statelor Unite, Donald Trump , a cerut joi oprirea numararii voturilor, in contextul in care denunta posibile fraude in procesarea buletinelor de vot prin corespondenta. "Opriti numararea voturilor!", a transmis Donald Trump, prin Twitter. "Orice buletin de vot venit dupa…

- Secțiile de votare in alegerile prezidențiale din SUA s-au inchis dupa cel mai tensionat scrutin din istoria recenta a americanilor. In pofida sondajelor care il creditau cu un avans de 8-10 procente pe Joe Biden, cursa se dovedește a fi foarte stransa. Lupta este stransa intre cei doi candidați și…

- Președintele american, Donald Trump, s-a declarat invingator in alegerile prezidențiale inainte ca toate voturile sa fie numarate in mai multe state importante precum Georgia, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Arizona sau Carolina de Nord.

