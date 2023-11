UiPath se va implica în digitalizarea ANAF Surse oficiale au precizat pentru ca fondatorul UiPath a fost de acord sa ajute la digitalizarea Fiscului si s-a convenit ca expertii UiPath vor lucra la un plan in acest sens. ”A fost discutata digitalizarea ANAF, iar expertii companiei vor ajuta si vor lucra la un plan in acest scop”, au precizat surse oficiale pentru Profit.ro. ANAF are in derulare un numar mare de proiecte pentru modernizarea activitatii, inclusiv a relatiei cu contribuabilii, insa avansul in aceasta privinta nu este suficient de rapid. Controlul ANAF asupra unor operatiuni precum digitalizarea formularelor este limitat de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

