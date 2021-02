Stiri pe aceeasi tema

- UiPath, start-up fondat in Romania de Daniel Dines, companie care a ajuns unul dintre liderii globali ai industriei de roboti software, a inchis luni o runda de finanțare de 750 de milioane de dolari, care evalueaza firma la 35 de miliarde de dolari. Runda a fost condusa de investitorii Alkeon…

- Australia va aloca 1 miliard de dolari australieni (770 milioane dolari americani) pentru dezvoltarea noii capacitati de lupta a fortelor sale navale, printre care dotarea cu rachete cu raza lunga de actiune si torpile, a anuntat luni guvernul de la Canberra, informeaza Reuters.

- DRUID, companie specializata in dezvoltarea de asistenti virtuali inteligenti (chatboti) pentru organizatii de tip Enterprise, anunța atragerea unei noi runde de finanțare de 2,5 milioane de dolari. Runda a fost condusa de fondul de investiții...

- Deutsche Bank va plati peste 87 de milioane de dolari pentru inchiderea unei investigatii privind incalcarea legii anti-mita si a celei privind tranzactiile cu marfuri din SUA, au anuntat vineri procurori americani, aceasta fiind cea mai recenta lovitura primita de banca germana, care incearca sa…

- Milioane de oameni au plecat din New York in timpul pandemiei, in timp ce alte milioane, cu venituri mai mici, le-au luat locul, rezultand astfel pierderea unor venituri in metropola de 34 de miliarde de dolari, potrivit unui studiu citat de Reuters.

- Un nou telescop de mare capacitate, amplasat in salbaticia australiana, a cartografiat zone vaste ale universului intr-un timp record, dezvaluind un milion de galaxii noi si deschizand calea catre noi descoperiri, a anuntat marti agentia stiintifica nationala, citata de Reuters, potrivit AGERPRES.…

- UiPath, cel mai valoros start-up pornit din Romania, lucreaza cu JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America si Credit Suisse, pentru a se pregati pentru o listare in prima jumatate a anului 2021, potrivit Bloomberg. Sursele citate de Bloomberg spun ca UiPath ar putea fi evaluata la peste…

- Comisia Europeana vrea sa ajunga la un acord cu compania americana Moderna pentru achiziționarea a milioane de vaccinuri anti-Covid-19, la un pret sub 25 de dolari doza, transmite Reuters, citata de news.ro . Moderna a anuntat luni ca vaccinul sau experimental are o eficacitate de 94,5% pentru prevenirea…