Stiri pe aceeasi tema

- Pactul Aukus și renunțarea de catre Australia la cumpararea submarinelor franțuzești sunt evenimente care pot fi comparate cu o adevarata torpilare a Europei. Chiar daca torpila Aukus nu a reușit sa scufunde Europa, daunele sunt importante, iar consecințele in plan geopolitic ar putea fi considerate…

- Numarul pasagerilor transportati cu trenul in primul trimestru din 2021 a ramas semnificativ sub nivelul din perioada similara din 2020, cand pandemia de coronavirus (COVID-19) nu afectase inca semnificativ statele din Uniunea Europeana, dar cel mai redus impact asupra transportului feroviar de pasageri…

- Romania a fost pe ultimul loc in clasamentul tarilor membre ale Uniunii Europene dupa bugetul alocat de guvern pentru cercetare si dezvoltare in 2020, conform datelor de la Eurostat, oficiul european de...

- 82,2% dintre olandezi au declararat ca sunt fericiți mereu sau mai tot timpul. Aceștia sunt urmați de locuitorii din Finlanda (77,3%), Danemarca(75,7%), Irlanda și Luxemburg (75,2%).Potrivit topului Eurostat, Romania ocupa locul 23 din cele 27 de state membre. Doar 39,1% dintre romani au declarat ca…

- Deloitte a asistat fondul de investiții The Rohatyn Group (TRG) in vanzarea Pet Network, rețeaua omni-channel de produse și servicii pentru animale de companie, lider de piața pe acest segment, care opereaza in Europa de Sud-Est prin mai multe branduri prezente in Romania, Croația, Slovenia, Serbia…

- ”Banca Comerciala Romana si CFR Calatori implementeaza, incepand de luni, 23.08.2021, ora 00:00, solutia de plata cu cardul bancar direct in tren, pentru patru dintre trenurile de calatori care circula pe ruta Gara de Nord – Aeroportul International Henri Coanda. Astfel, trenurile operate de CFR Calatori…

- O platforma de social media care incorporeaza tehnologia blockchain, criptomonede, tokenuri și nu in ultimul rand, cel mai important aspect, acte caritabile. Asta a inventat o tanara romanca, Alina Anton, care impreuna cu tatal ei a pus pe picioare Give an Angel, o platforma care incurajeaza oamenii…

- In prima sa vizita oficiala in Romania, Anna Bjerde, vicepreședintele Bancii Mondiale pentru Europa și Asia Centrala, a apreciat nivelul inalt recent de creștere economica al țarii, precum și raspunsul eficient al țarii la criza economica și la cea din domeniul sanatații generate de pandemia de COVID-19.…