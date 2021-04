UiPath, primul unicorn romanesc, a anuntat marti seara ca a reusit sa vanda actiuni peste intervalul de pret tintit cu ocazia Ofertei sale Publice Initiale (IPO) derulata la Bursa de la New York, operatiune in cadrul careia a strans 1,34 miliarde de dolari, informeaza Reuters.



Producatorul de software a precizat ca a reusit sa vanda 23,89 milioane actiuni la un pret de 56 dolari per actiune. In urma acestui IPO, UiPath este evaluat la 29 de miliarde de dolari.



Actiunile UiPath sunt programate sa intre miercuri la tranzactionare la New York Stock Exchange sub simbolul "PATH".

