Stiri pe aceeasi tema

- Scriitoarea Elisavet Papadopoulou a povestit pe Facebook ca sarbatorea ziua de naștere a fiicei sale, alaturi de alte 6 fetițe, la un hotel, care a fost cuprins de flacari, din apropierea localitații Mati. Ea a reușit sa salveze fiecare fetița, dupa ce le-a aruncat in mare, transmite libertatea.ro

- O inregistrare video cu un copil in lacrimi salvat dupa prabusirea unui baraj in Laos, dupa ce a stat cateva zile fara hrana, agatat de mama sa intr-un copac inconjurat de apele tulburi, a dat vineri un chip victimelor acestei catastrofe, relateaza AFP, preluata de agerpres. Imaginile filmate…

- Incident stupid petrecut sambata in comuna Parscov, sat Badila. Un barbat de 48 ani care s-a agatat de remorca unui tractor in mers, a alunecat si a cazut exact sub roti. Martorii accidentului au incercat sa ii acorde primul ajutor, insa nu au mai putut face nimic pentru barbat. Oamenii au sunat la…

- O femeie in varsta de 47 de ani, din orasul Murfatlar, a fost ucisa duminica noaptea de sotul sau, in locuinta conjugala, cu mai multe lovituri de cutit aplicate in zona gatului, informeaza un comunicat de presa transmis de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. Potrivit sursei citate, duminica,…

- Un brasovean care a stat aseara ore intregi la Spitalul Judetean Brasov a postat pe pagina sa de Facebook cum un barbat ar fi murit la Urgenta, dupa ce nimeni nu l-a bagat in seama. Brasoveanul Sorin Grigorescu a ajuns la urgenta cu o ruda care se simtea rau. „Am fost ieri seara cu cineva din familie,…

- O femeie in varsta de 44 de ani a recurs la un gest bizar, de dragul curiozitatii. Vera Lucia da Silva, o brazilianca pusa pe sotii, si-a inscenat propria inmormantare, pentru a vedea cati oameni vor veni la funeraliile ei si cine sunt cei care tin cu adevarat la ea. Potrivit Dailymail.co.uk, femeia…

- Prietenii Claudiei sunt in stare de "oc de la aflarea teribilei ve"ti cE fata nu mai trEie"te. Pe paginile lor de Facebook au postat numeroase mesaje, care mai de care mai triste "i mai emo:ionante.

- Trei pompieri aflați in timpul liber au salvat de la moarte un caruțaș grav ranit intr-un accident rutier. Pompierii din Falticeni care tocmai ieșisera din tura mergeau spre casa cu mașina personala și au observat o caruța rupta intr-un șanț. Pe jos era intins un barbat intr-o balta de sange iar pompierii…