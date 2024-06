Acum 120 de ani, pe 17 decembrie 1903, frații Wilbur și Orville Wright au facut istorie devenind primii oameni recunoscuți oficial pentru realizarea unui zbor controlat. In acea zi memorabila, avionul lor a reușit sa parcurga o distanța de 37 de metri, menținandu-se in aer timp de 12 secunde. Acest eveniment a marcat inceputul aviației moderne și a demonstrat ca zborul uman era posibil, deschizand calea pentru dezvoltarile ulterioare in domeniul aviației.